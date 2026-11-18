L'Iran élargit sa riposte au Koweït après des frappes contre une île iranienne

L'Iran a dit avoir pris pour cible dans la nuit de mardi à mercredi des sites militaires américains au Koweït en réponse à des frappes américaines contre l'île de Qeshm, dans le détroit d'Ormuz.

Il s'agit de la première attaque lancée par l'Iran contre le Koweït depuis le mois septembre.

Bahreïn, qui héberge le quartier général de la Ve flotte américaine, a subi dans le même temps des tirs pour la troisième fois en une semaine et a accusé Téhéran d'adopter une "approche hostile systématique" à son égard.

Au Koweït, l'armée iranienne a dit avoir pris pour cible des sites de lancement de drones et de missiles américains sur la base d'Ali al Salem, après que l'émirat a annoncé subir une attaque de drones.

Ces attaques perpétuent le cycle de représailles dans le Golfe. Téhéran a dit riposter à des bombardements américains menés mardi soir contre un site de lancement de missiles sur l'île de Qeshm, que les États-Unis avaient eux-mêmes présentés comme une réponse aux précédentes attaques iraniennes contre des bases américaines.

Selon les médias iraniens, qui citent un responsable local, le bombardement à Qeshm n'a fait aucun dégât significatif.

Dans des vidéos diffusées mercredi par les médias officiels, le commandant en chef de l'armée iranienne, Amir Hatami, a lancé un nouvel avertissement aux États-Unis, qui ont déclenché la guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël en février.

"Si l'ennemi répète son erreur, nous sommes prêts à (...) l'affronter, lui et ses alliés, de manière plus forte, plus écrasante et sans limites géographiques", a-t-il déclaré.

Ces nouvelles escarmouches compliquent la recherche d'une solution diplomatique au conflit, alors que des médiateurs qataris ont rencontré mardi des responsables iraniens pour tenter de "rapprocher les points de vue", selon Doha.

(Rédigé par Nayera Abdallah et Tom Perry ; version française Tangi Salaün)