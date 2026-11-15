L'Iran dit avoir visé une base militaire américaine à Bahreïn

Bahreïn a annoncé avoir repoussé dimanche plusieurs attaques aériennes en provenance d'Iran, alors que les Gardiens de la révolution ont dit avoir attaqué une base militaire américaine en représailles aux "actes hostiles des Etats-Unis ", selon l'agence de presse iranienne Fars.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique , cité par la chaîne de télévision iranienne Press TV, a précisé avoir tiré six drones et visé un radar américain de défense aérienne installé sur la base d'hélicoptères d'Al Rifaa à Bahreïn.

Selon l'armée bahreïnie, tous les projectiles ont été interceptés avant d'atteindre leur objectif.

Il s'agit de la première attaque depuis le mois de septembre contre le royaume, qui héberge notamment le quartier général de la Ve Flotte américaine dans le Golfe.

Les Etats-Unis n'ont fait aucun commentaire pour le moment, alors que Donald Trump a déclaré cette semaine qu'il ne lancerait probablement pas de nouvelle attaque contre l'Iran si Téhéran ou ses alliés ne se livrent pas à des "provocations", tout en promettant la poursuite du blocus des ports iraniens.

(Yomna Ehab et Jana Choukeir; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)