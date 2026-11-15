L'Iran dit avoir visé une base militaire américaine à Bahreïn

L'Iran a dit avoir attaqué une base militaire américaine située à Bahreïn en représailles aux "actes hostiles des Etats-Unis", a rapporté l'agence de presse iranienne Fars, citant le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Les Gardiens de la révolution ont dit avoir lancé six drones et visé un radar américain de défense aérienne, a rapporté la chaîne de télévision iranienne Press TV.

Ni les Etats-Unis ni Bahreïn n'ont confirmé l'attaque.

(Yomna Ehab et Jana Choukeir; version française Camille Raynaud)