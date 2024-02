L’Iran demande à la FIFA de suspendre la fédération israélienne

Deux jours après le tirage au sort des groupes de la Ligue des nations, lors duquel l’équipe de France a hérité d’Israël, de l’Italie et de la Belgique dans le chapeau 3, la fédération iranienne de football a demandé dans un communiqué publié ce samedi à la FIFA et aux syndicats de football de « suspendre complètement » la fédération israélienne « de toutes les activités liées au football » en raison de la guerre menée par Israël dans la bande Gaza. L’Iran a également réclamé des « mesures immédiates et sérieuses » de la part des organisations de football « pour empêcher la poursuite » des « crimes d’Israël et pour fournir nourriture, eau potable, médicaments et fournitures médicales aux innocents et aux civils » .

Jeudi, la chaîne Sky News rapportait qu’un groupe de douze associations de football du Moyen-Orient, dont celles de la Palestine, de l’Arabie saoudite, de Qatar et des Émirats arabes unis, avait « demandé aux dirigeants du football mondial de bannir Israël en raison de la guerre contre le Hamas à Gaza ». …

