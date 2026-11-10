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L'Iran brandit de nouveau ses exigences, quand Trump vante "un élan positif"
information fournie par AFP 10/11/2026 à 14:12

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Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi à Moscou le 27 octobre 2026 ( POOL / Igor IVANKO )

Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi à Moscou le 27 octobre 2026 ( POOL / Igor IVANKO )

"Il est temps de se soumettre aux conditions" iraniennes : l'Iran campe mardi sur sa ligne, au lendemain de déclarations de Donald Trump saluant "un élan positif" dans les négociations pour mettre fin à plus de huit mois de guerre.

Il y a encore une semaine, les menaces de nouvelles frappes fusaient de la part des Etats-Unis et d'Israël mais après la déroute électorale de son camp, le président américain a sensiblement changé de ton.

S'il ne ferme toujours pas la porte à une intervention militaire, il juge désormais une reprise des frappes "peu probable".

Au début de cette guerre, déclenchée le 28 février par une offensive israélo-américaine sur Téhéran, Donald Trump avait évoqué différents objectifs, du démantèlement du programme nucléaire au renversement de la République islamique.

Après 40 jours de bombardements intenses et un cessez-le-feu qui a déraillé, le milliardaire a revu ses ambitions et cherche une porte de sortie à ce conflit impopulaire, qui a fait grimper les prix du pétrole.

"L'Iran est de fait fini militairement. Nous nous contentons simplement de maintenir le statu quo", a-t-il lancé lundi, à l'issue d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre du Qatar, pays médiateur, Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani.

La diplomatie qatarie a fait part de progrès dans ses "efforts pour rapprocher les positions des deux parties", disant "garder espoir".

"Discussions imaginaires"

Le président américain Donald Trump à Washington le 9 novembre 2026 ( AFP / MANDEL NGAN )

Le président américain Donald Trump à Washington le 9 novembre 2026 ( AFP / MANDEL NGAN )

Les marchés veulent croire en une issue dans ce conflit qui a ébranlé l'économie mondiale: le Brent, référence internationale du brut, est passé sous la barre des 90 dollars pour la première fois depuis le mois d'août, après être monté à près de 120 dollars fin septembre.

Mais les analystes ont conscience que les belligérants sont encore loin d'un accord de paix, souligne Arne Lohmann Rasmussen, chez Global Risk Management, alors que l'Iran a balayé les propos du dirigeant américain.

"Arrêtez de fabriquer de fausses informations à propos de discussions imaginaires", a réagi le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohsen Rezaï. "Il est temps de se soumettre aux sept conditions".

Ces exigences, le pouvoir iranien les martèle depuis des mois malgré le refus précédent de Washington de s'y plier. Elles comprennent notamment la fin de la guerre sur tous les fronts, le dégel des avoirs iraniens, la levée des sanctions pétrolières et la fin du blocus des ports iraniens.

En contrepartie, Téhéran promet de rouvrir le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures qu'il verrouille depuis le début du conflit et où il cible les navires s'y aventurant sans son autorisation.

"Longue période d'incertitude"

Un navire dans le golfe d'Oman au large de Khor Fakkan aux Emirats arabes unis le 13 octobre 2026 ( AFP / - )

Un navire dans le golfe d'Oman au large de Khor Fakkan aux Emirats arabes unis le 13 octobre 2026 ( AFP / - )

"Le conflit avec l'Iran ne se résoudra ni par la voie militaire ni par un durcissement des sanctions", qui asphyxient l'économie iranienne, affirme le chef de la diplomatie Abbas Araghchi.

"La seule solution consiste à adopter un ton respectueux, à faire preuve de diplomatie et à répondre aux demandes et aux conditions de l'Iran", insiste-t-il.

Une approche pas forcément tenable, estime le politologue iranien Ali Bigdeli, face à "des Américains plus souples" depuis les midterms.

Les demandes de Téhéran sont "difficiles à accepter pour les Etats-Unis", dit-il à l'AFP, appelant à des pourparlers directs pour sortir de l'impasse.

"Les deux pays ont atteint un tel niveau de méfiance et d'incertitude réciproques que la situation est devenue extrêmement compliquée", ajoute-t-il.

Dans ce contexte, il faut "se préparer à une longue période d'incertitude, pendant laquelle on ne peut tenir pour acquis ni un règlement définitif du conflit ni un ordre régional stable", résume Anwar Gargash, le conseiller diplomatique du président des Emirats arabes unis, en première ligne au début de la guerre quand l'Iran frappait les alliés de Washington dans le Golfe.

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3 commentaires

  • 15:04

    He oui, comme vous dites, tout ça pour Israël. Rappelons que la France, l'Allemagne et la GB étaient également impliqué en fournissant un bouclier antimissile. Ces pays ont lancé des centaines d'intercepteurs our protéger l'agresseur.

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