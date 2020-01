L'Iran avertit les Etats-Unis : la réponse à l'assassinat de Soleimani sera « militaire »

La mise en garde est venue d'un conseiller militaire du guide suprême. La réponse de l'Iran à l'assassinat du général Qassem Soleimani, tué vendredi par une frappe américaine à Bagdad, « sera militaire », a-t-il averti dans une interview accordée dimanche à la chaîne iranienne CNN.Cette réplique sera par ailleurs dirigée « contre des sites militaires », martèle le général de brigade Hossein Dehghan, conseiller militaire de l'ayatollah Ali Khamenei. Ces propos semblent aller au-delà d'une forme de prudence affichée par le porte-parole des Affaires étrangères iranien, Abbas Moussavi, qui maintient que l'Iran « ne cherche pas la guerre » mais « est prêt à faire face à toute situation ». « Nous avons agi pour arrêter une guerre » affirme Trump « C'est l'Amérique qui a commencé la guerre, appuie le général Hossein Dehghan, selon la transcription en anglais de cet entretien réalisé en persan. En conséquence, ils doivent accepter que les réactions soient adaptées à leurs actes. »« Vengeance implacable » « La seule chose qui puisse mettre un terme à ce moment guerrier est que les Américains reçoivent un coup égal à celui qu'ils ont porté », renchérit cet ancien ministre de la Défense. L'ayatollah Khamenei a promis vendredi qu'une « vengeance implacable » attendait les Etats-Unis après l'assassinat de Soleimani.Dans un communiqué, le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a assuré sans plus de précision que cette « dure vengeance » surviendrait « au bon endroit et au bon moment ». LIRE AUSSI > Entre les Etats-Unis et l'Iran, le risque de l'embrasement L'Iran a par ailleurs sorti son atout nucléaire ce dimanche, face aux menaces du président américain Donald Trump de frapper 52 sites iraniens en cas de représailles de la République islamique.Celle-ci, qui dit douter du « courage » des Américains à mettre leur menace à exécution, a prévenu ...