L'Iran attend Biden, mais les tensions avec Trump peuvent encore dégénérer

L'Iran a annoncé lundi avoir entamé le processus destiné à produire de l'uranium enrichi à 20%, sa principale mesure de désengagement de l'accord nucléaire international de 2015 négocié avec l'ancien président Barack Obama.

Mais Téhéran a souligné qu'il s'agissait d'une mesure "réversible", qui pourrait être abandonnée si Joe Biden levait les lourdes sanctions imposées par Donald Trump, qui doit lui céder sa place le 20 janvier.

Les tensions entre les deux pays, aggravées depuis le retrait unilatéral des Etats-Unis de l'accord sur le programme nucléaire iranien en 2018, ont encore empiré avec l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani dans une attaque américaine, il y a un an à Bagdad, que Téhéran a promis de "venger".

Pour dissuader toute agression iranienne, les Etats-Unis ont envoyé ces derniers jours des bombardiers B-52 dans le Golfe, et finalement décidé d'y maintenir le porte-avions USS Nimitz, trois jours après avoir annoncé son rapatriement aux Etats-Unis.

Dans un communiqué publié dimanche soir, le ministre américain de la Défense par intérim, Christopher Miller, a justifié cette décision par des "menaces proférées par des dirigeants iraniens contre le président Donald Trump et d'autres responsables du gouvernement américain".

M. Miller avait annoncé le rapatriement du porte-avions jeudi, ce qui avait été présenté par des responsables américains comme un signal de "désescalade".

Pour Vipin Narang, politologue au Massachusetts Institute of Technology (MIT), "nous avons désormais une nouvelle forme de dissuasion: la dissuasion schizophrénique".

Au lieu d'une démonstration de force, le maintien du Nimitz dans le Golfe "pourrait bien envoyer le mauvais signal: le chaos total règne à Washington en ce moment, et si vous voulez tenter quelque chose (contre les Etats-unis), c'est peut-être le bon moment".

US President Donald Trump boards Air Force One on December 31, 2020 to leave his vacation in Florida early as he fumes against his election loss and as tensions rise with Iran ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )