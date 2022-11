L'Iran a tout perdu

Face aux Etats-Unis, la Team Melli n'a pas été en mesure d'accrocher le point du match nul qui l'aurait envoyé vers un historique huitième de finale de Coupe du monde. Conséquence : sur comme en dehors du terrain, l'Iran a tout perdu.

Déception sur le terrain, tension en tribunes

Carlos Queiroz n'aura pas réussi son coup. Comme en 2018, son Iran a loupé la qualification pour un but. Sauf que cette fois, ce n'est pas un bombazo de Iago Aspas à la 91minute - qui avait qualifié l'Espagne à sa place grâce à un nul face au Maroc (2-2) - dans l'autre rencontre du groupe qui a barré la route de la formation perse. Non, là, c'est bien tout seule que l'Iran s'est sabordé en se montrant incapable de contenir les vagues américaines en première période, puis à foutre le feu ensuite dans la surface de la Team USA. Encore une fois, le géant du Moyen-Orient ne sera pas au rendez-vous des huitièmes de finale d'une Coupe du monde. Le triste épilogue sportif d'une campagne qui aura divisé plus que rassemblé un peuple iranien aujourd'hui plus que jamais désuni.Dès la première danse de laface à l'Angleterre , qui s'est soldée par un fiasco sur le terrain (2-6) et un banquet de revendications en tribunes, il était écrit que l'histoire se terminerait mal. Au coup de sifflet final de ce faussement symbolique Etats-Unis-Iran, qui n'avait pas grand-chose à voir avec le match de la paix de 98 , des bagarres ont éclaté autour du stade Al-Thumama entre supporters iraniens pro-régimes et partisans de la révolution en cours. La fin d'un fil rouge sur le sol de Doha qui a vu, au fil des jours, de plus en plus de partisans d'Ebrahim Raïssi rallier l'émirat pour réduire au silence des femmes et des hommes seulement venus chanter leur demande de liberté. Entre le premier match face auxet ce dernier contre les USA, la pression policière de l'état qatari aux abords des stades et l'arrivée massivecomme nous le confiait une militante avant la rencontre face au Pays de Galles ont considérablement augmenté.Une tension grandissante qui n'a pas épargné les joueurs de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com