L'iPad fête ses 10 ans : 500 millions de tablettes vendues et un bilan mitigé

Trois ans après avoir « révolutionné » les smartphones avec l'iPhone, le PDG d'Apple Steve Jobs montait sur scène, il y a 10 ans jour pour jour, afin de présenter l'iPad, la tablette, depuis largement imitée, qui allait populariser cet écran supplémentaire dans nos vies.« iPad crée et définit une catégorie entière d'appareils qui vont connecter les utilisateurs avec leurs applications et le contenu d'une manière plus intime, plus intuitive et amusante que jamais vu auparavant » lançait le patron de la marque à la pomme croqué disparu en octobre 2011.Une nouvelle génération d'iPad a été commercialisée chaque année depuis les premières livraisons en avril 2010 de l'iPad de la première mouture, qui ne comportait même pas d'appareil photo.19 modèles différents commercialisésLa tablette s'était déclinée en version Mini dès 2012 alors que la concurrence, notamment Samsung ou Amazon, avait commencé à vendre les premiers modèles miniaturisés.Le printemps 2018 a marqué un tournant dans la politique tarifaire autour de ce produit considéré comme haut de gamme. L'iPad de 9,7 pouces, version 2018, devenait plus abordable à partir de 359 €. En tout, ce sont 19 modèles, de toutes tailles et usages dédiés, qui ont été lancés, dont l'iPad Pro en septembre 2015, et son crayon connecté destinés aux créatifs.« J'avais essayé une autre tablette mais il n'y avait pas la même réactivité qui est essentielle au dessin », se rappelle le grand couturier Julien Fournié, qui l'a adopté dès 2015.« Cela m'a apporté de la mobilité dans mon travail car, avant, nous travaillions avec du papier et des tirages, il nous fallait des valises. C'est moins cher que les matériaux comme le tissu et j'ai un atelier virtuel. Je gagne en temps et en argent », assure-t-il. Le styliste Julien Fournié détaille à son équipe un projet de robe./DR Si l'iPad a remplacé plusieurs usages dans le monde ...