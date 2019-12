L'intox de la « montagne de pavés laissée par les autorités sur les Champs-Elysées »

Des internautes, images à l'appui, ont accusé le préfet de police de Paris de fournir des projectiles par « provocation » avant la manifestation contre la réforme des retraites.

Des dizaines de milliers de Français sont descendus dans la rue, jeudi 5 décembre, pour protester contre la réforme des retraites. A Paris, un important dispositif de sécurité - 6 000 gendarmes et policiers - a été déployé pour éviter au maximum les violences.

Mais sur les réseaux sociaux, une rumeur insinuait au contraire que les autorités cherchaient à attiser la violence en mettant volontairement des projectiles à disposition. De nombreux internautes ont partagé des images de pavés empilés sur l'avenue des Champs-Elysées, dans le 8e arrondissement de Paris, en assurant que ces pierres avaient été décollées de la route afin d'être utilisées durant les manifestations.

Ce qu'ils ont dit

Les premières images ont été publiées le 3 décembre, sur Facebook - par exemple par cet internaute, dont le message a été partagé plus d'un millier de fois. On voit effectivement des pavés amoncelés sur la célèbre avenue parisienne. La légende indique : « Voilà comment le gouvernement français veut enrayer le mouvement des grèves et des "gilets jaunes"... par la violence. Voilà ce qui traîne sur les Champs-Elysées, des pavés offerts aux provocations. »

L'image a été reprise mercredi 4 décembre par le compte très suivi « Dégageons Macron », qui « diffuse un nombre significatif de fausses informations et/ou d'articles trompeurs », comme nous le signalons dans Decodex. Une vidéo, au discours analogue, a également été très partagée notamment dans un groupe Facebook de soutien aux « gilets jaunes ». La légende affirme que le préfet de police de Paris, Didier Lallement, « laisse une montagne de pavés sur les Champs Élysées !! ». Il est clairement sous-entendu que ces pavés serviront d'armes aux « casseurs bacqueux » (des membres de la BAC qui seraient, selon ce commentaire, déguisés en casseurs) pour discréditer les opposants à la réforme. Dans d'autres publications, certains commentateurs craignent que ces pavés soient utilisés par des casseurs.

