L'interview sans filtre de Michael Olise

Sans concessions. Après avoir martyrisé Bodø/Glimt avec le Bayern Munich (5-0) avec un doublé, dont un but formidable, Michael Olise s’est présenté avec enthousiasme au micro de DAZN Deutschland. Qu’est-ce qu’il a ressenti après avoir marqué ce qu’on appelle aujourd’hui un banger ? « Je ne sais pas » , a-t-il répondu en toute franchise.

Le journaliste a ensuite pris ses rames pour tenter d’aller chercher ce qui se cachait au fond du Français. Avec réussite ? « Je tire et après ça rentre ou ça ne rentre pas. » …

MB pour SOFOOT.com