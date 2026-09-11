L'interview sans filtre de Michael Olise
Sans concessions. Après avoir martyrisé Bodø/Glimt avec le Bayern Munich (5-0) avec un doublé, dont un but formidable, Michael Olise s’est présenté avec enthousiasme au micro de DAZN Deutschland. Qu’est-ce qu’il a ressenti après avoir marqué ce qu’on appelle aujourd’hui un banger ? « Je ne sais pas » , a-t-il répondu en toute franchise.
Le journaliste a ensuite pris ses rames pour tenter d’aller chercher ce qui se cachait au fond du Français. Avec réussite ? « Je tire et après ça rentre ou ça ne rentre pas. » …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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