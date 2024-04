L’interview musclée de Waldemar Kita, qui réagit au huis clos face à Lyon

Waldemar Kita a sorti la mitraillette !

Au lendemain de son entraîneur Antoine Kombouaré, qui s’est aussi plaint de devoir affronter Lyon à huis clos dimanche, Waldemar Kita s’est à son tour exprimé sur la question. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le président nantais en a gros sur la patate, au moins d’être parfois difficile à suivre dans ses propos et de critiquer… tout le monde. S’il attaque d’abord une « décision disproportionnée, injuste et très lourde » il interroge surtout les décideurs. « Est-ce que c’est des gens qui connaissent le terrain ? », s’est-il interrogé, avant d’y aller de façon un peu plus virulente par la suite : « Est-ce que les gens à la commission réfléchissent à ça ? Est-ce qu’ils ont un temps de réflexion ? » Mettant en avant que « toute l’Europe va regarder » Nantes-Lyon, ce dont on peut légitimement douter, il regrette que l’affiche phare de cette 31e journée se déroule sans supporters, alors que l’on « se bat pour les droits télés ».…

JF pour SOFOOT.com