21/11/2023

L’international russe Alan Dzagoev rend sa chapka

Alan Revoyure !

Les petits bobos ont eu raison d’Alan Dzagoev. L’ancien international russe rompt sur contrat avec le club grec du PAS Lamia et prend par la même occasion sa retraite. À 33 ans, celui qui a été co-meilleur buteur de l’Euro 2012 (et ce, sans que la Russie ne passe les poules) explique sa décision dans un communiqué : « Dans les cinq dernières années, j’ai eu plein de petites blessures. (…) Aujourd’hui, je fais le pas, ça suffit. C’était trop difficile à vivre, physiquement et mentalement. » …

