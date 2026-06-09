L’international burkinabé Ben Aziz Zagré est décédé

Le monde du football a appris le décès de l’international burkinabé, Ben Aziz Zagré. À seulement 27 ans, il est décédé des suites d’un cancer du genou alors qu’il avait pris sa retraite l’été dernier à cause de la maladie.

L’ancien défenseur aura pas mal voyagé lors de sa carrière avec des expériences au Danemark, au Portugal ou encore en Russie. Son ancien club, l’Esbjerg fB, évoluant en deuxième division danoise, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux : « C’est avec une grande tristesse que nous avons appris que notre ancien défenseur Ben Aziz Zagre, âgé de seulement 27 ans, n’était plus parmi nous. Ben avait rejoint l’EfB en 2018, où il avait disputé cinq matchs avec l’équipe première. » …

EM pour SOFOOT.com