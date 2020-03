L'interminable calvaire des Français emprisonnés en Iran

Près de neuf mois après leur arrestation, Fariba Adelkhah et Roland Marchal sont toujours détenus dans la prison d'Evin de Téhéran. Et, alors que leur procès devant la 15e chambre du tribunal révolutionnaire de la capitale iranienne s'ouvre ce mardi, les conditions de santé des deux chercheurs du Centre de recherches internationales (Ceri) de Sciences Po ne cessent de se dégrader. « Fariba Adelkhah souffre terriblement des reins, elle a du sang dans ses urines et a perdu 14 kilos, ce qui fait qu'elle n'en pèse plus que 40 », confie son collègue et ami Jean-François Bayart. « Quant à Roland Marchal, il est au bout du rouleau physiquement et moralement. »Lire aussi Iran : ce que cache l'arrestation du chercheur Roland MarchalLa chercheuse, qui avait mené une grève de la faim de fin décembre à mi-février pour protester contre ses conditions de détention ainsi que celles de son compagnon, a été hospitalisée le 23 février en raison de la dégradation de son état de santé, a affirmé son avocat, Saïd Dehqan, à l'Agence France-Presse. Ce dernier a par ailleurs déclaré craindre que sa cliente n'ait été contaminée à l'hôpital par le coronavirus, qui frappe particulièrement l'Iran, deuxième pays le plus contaminé au monde après la Chine. La Franco-Iranienne a depuis été renvoyée en prison.TorturesAnthropologue de renom et spécialiste du chiisme, Fariba Adelkhah, directrice de recherche âgée de 60 ans, a été arrêtée le...