L'interdiction des terrasses chauffées repoussée

Le gouvernement a indiqué vouloir tenir compte des "difficultés des cafetiers et des restaurateurs", durement touchés par la crise du coronavirus.

Une cliente fume une cigarette à la terrasse d'un café chauffée par des braseros à Paris. ( AFP / PATRICK HERTZOG )

Cet hiver, il sera encore possible de profiter des terrasses chauffées. Initialement prévue entrer en vigueur dès cette année, l'interdiction des terrasses chauffées a été repoussée d'un an. Dans une interview publiée dans le Courrier Picard ce weekend , la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a expliqué vouloir tenir compte "des difficultés des cafetiers et des restaurateurs", durement touchés par la crise du coronavirus. "C'est pourquoi cette mesure ne s'appliquera pas cet hiver, mais l'année prochaine. Nous allons mener des concertations et les accompagner dans cette transition", a expliqué l'ancienne députée de la Somme.

Pas question toutefois de revenir sur cette mesure , qui figure parmi les premières décisions prises par le gouvernement à la suite de la Convention citoyenne sur le Climat : les terrasses chauffées sont des "aberrations écologiques", a déclaré la ministre. "Une terrasse équipée de cinq braseros émet autant de CO2 au cours d'un hiver qu'une voiture qui ferait trois fois le tour du monde. C'est absurde, et ça coûte cher en énergie", a-t-elle indiqué.

La mesure est vivement décriée par les professionnels du secteur qui estiment ne pas avoir été assez concertés. Selon le cabinet Food Service Vision cité par Le Figaro , l'interdiction de chauffage pourrait priver les cafés et restaurants en possédant "de 5 à 10% de leur chiffre d'affaires annuel " .