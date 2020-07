L'interdiction des terrasses chauffées provoque la colère des restaurateurs

Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration, dénonce au micro d'Europe 1 "une mesure destructive d'activité" et déplore un manque de concertation entre les professionnels du secteur et le gouvernement.

Paris, le 8 janvier 2008. ( AFP / PIERRE VERDY )

Dans le cadre de l'application des propositions de la Convention citoyenne pour le climat , le gouvernement a décidé d'interdire les dispositifs de chauffage des terrasses des cafés et restaurants , au grand dam des restaurateurs, qui subissent actuellement de plein fouet la crise du coronavirus.

"Nos entreprises aujourd'hui luttent pour leur survie et on vient leur annoncer une mesure qui va avoir un impact considérable sur leur activité", a regretté mardi 28 juillet auprès d'Europe 1 Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration. Selon lui, c'est "une mesure destructrice d'activité". "Les terrasses, en moyenne, sur l'année, c'est 30% du chiffre d'affaires des établissements" , a-t-il argué.

"On ne peut pas chauffer à plein régime des terrasses en plein hiver lorsqu'il fait zéro degrés pour le simple plaisir de boire son café en terrasse en ayant chaud", a justifié la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Toutefois, pour permettre aux restaurateurs de se remettre de la crise sanitaire, l'interdiction n'entrera en vigueur qu'en 2021 . "Est-ce que madame Pompili peut dire que la crise sanitaire sera terminée l'hiver prochain ? Nous l'espérons mais personne ne sait quand nous serons en mesure de lever les contraintes qui dégradent l'activité du secteur. Il est hors de question qu'on applique une telle mesure tant que la crise perdurera" , prévient Didier Chenet.

Manque de concertation

De son côté, le directeur de l'association écologiste Respire s'est félicité d'une telle nouvelle. "À Paris, il y a 12.000 terrasses chauffées. C haque terrasse est l'équivalent d'un SUV diesel. Donc imaginez que tous les soirs, en hiver, on a 12.000 SUV qui tournent a plein régime. Si on peut s'épargner ça, c'est tant mieux!".

Didier Chenet assure quant à lui que les professionnels sont "parfaitement conscients qu'il faut faire des efforts en matière d'écologie", mais appelle le gouvernement à "discuter". Ce dernier regrette en effet que les professionnels du secteur n'aient pas été invités à négocier . "Le président de la République a promis de la concertation et, encore une fois, il n'y en a eu aucune. C'est une déclaration qui arrive et puis advienne que pourra, les restaurateurs doivent s'aligner. Ce n'est pas des façons de faire ! L'hôtellerie-restauration, c'est 8% du PIB. Nous méritons mieux qu'un oukase à appliquer sans broncher", s'est-il emporté.