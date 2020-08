Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Inter, une manita et une finale Reuters • 17/08/2020 à 23:23









L'Inter, une manita et une finale par Adonis Vesin (iDalgo) 5-0. L'Inter a claqué le Shakhtar Donetsk pour se qualifier en finale contre Séville. Lautaro Martinez (19e, 74e), Danilo D'Ambrosio (64e) et Romelu Lukaku (78e, 84e), qui a célébré le départ à la retraite de Kompany, ont complètement fait craquer les Ukrainiens. Les partenaires de Junior Moraes, auteur du seul tir cadré du match (64e), n'ont pas trouvé les clés de la muraille nerazzurri dressée par Antonio Conte. Le pressing haut des Italiens a empêché les hommes de Luis Castro d'imposer leur jeu. L'Inter Milan (titré en 1991, 94 et 98) défiera vendredi le quintuple vainqueur de la Ligue Europa, Séville (2006, 07, 2014, 15, 16). En posture de favori.

