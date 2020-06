Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Inter tenu en échec par Sassuolo Reuters • 25/06/2020 à 00:08









L'Inter tenu en échec par Sassuolo par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Inter Milan doit encore s'accrocher pour rester sur le podium. L'équipe d'Antonio Conte n'a pas réussi à gagner à San Siro contre Sassuolo pour le compte de la 27ème journée de Serie A (3-3). Romelu Lukaku et Cristiano Biraghi avaient pourtant bien répondu à l'ouverture du score de Francesco Caputo en début de match. Le rencontre s'est emballée dans les dix dernières minutes avec un pénalty transformé par Berardi, une réalisation de Valero et l'égalisation de Giangiacomo Magnani au bout du temps réglementaire. Milan Skriniar a même été exclu en fin de rencontre. Au classement, les Nerazzurri n'ont que 4 points d'avance sur l'Atalanta, 4ème. Les deux équipes s'affronteront lors de la dernière journée de Serie A. De son côté, Sassuolo est 12ème et assez loin de la zone de relégation pour terminer sereinement la saison.

