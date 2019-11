L'Inter se replace, Leipzig sauvé des eaux, Salzbourg allume Genk

En disposant du Slavia Prague à l'extérieur (1-3), l'Inter a repris la deuxième place du groupe F derrière le Barça. Egalement hors de ses bases, Salzbourg s'est donné le droit de rêver en faisant de la purée de Genk (1-4). Enfin, le RB Leipzig a arraché un match nul miraculeux sur sa pelouse face au Benfica (2-2) après avoir été mené de deux buts à l'approche de la fin du temps règlementaire.

Slavia Prague 1-3 Inter Milan

L'Inter n'a pas le choix : il lui faut remplir sa mission de triompher en République Tchèque pour rester en vie dans cette C1. Une tâche beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît au vu des prouesses réalisées par le Slavia dans ce groupe de mutants (matchs nuls sur les pelouses de l'Inter et du Barça). Galvanisés par une Eden Aréna rustique (21 000 places) mais en feu, les locaux font d'entrée transpirer les. Qui restent de marbre et vont froidement frapper les premiers. Au diable l'esthétisme : Romelu Lukaku dégage la voie de deux-trois coups d'épaule de déménageur et balance le carton à Lautaro Martinez, qui n'a plus qu'à emballer l'affaire (19e). Pas le temps de badiner : les deux gros bras ont encore le coeur à l'ouvrage et inversent les rôles pour le 2-0. Ca sent le roussi pour le Slavia... sauf que l'arbitre annule finalement le but avec l'aide très tardive de la VAR et accorde un penalty au Slavia pour une faute de Stefan de Vrij au départ de l'action ! Sans trembler, Tomas Soucek transforme (37e). 1-1, et ça change tout puisque l'Inter doit à nouveau remettre les mains dans le cambouis. Ce que Romelu Lukaku tente de faire (49e, barre transversale 64e) sans faire redémarrer le moteur, avant d'y parvenir à force d'opiniâtreté. Une petite glissade d'un défenseur central, un gardien qui a le goût de l'aventure et voilà comment on fait plaisir à Antonio Conte. La troisième couche signée