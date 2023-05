information fournie par So Foot • 24/05/2023 à 23:32

L'Inter s'adjuge la Coppa face à la Viola

Pourtant très mal embarquée face à la Fiorentina, l'Inter est parvenue à inverser la tendance en s'imposant 2-1, ce mercredi, et remporte donc sa deuxième Coupe d'Italie d'affilée. Et une nouvelle fois, les Nerazzurri peuvent remercier Super Lautaro.

Fiorentina 1-2 Inter

Buts : González (3 e ) pour la Viola // Lautaro Martínez (29 e et 37 e ) pour l’Inter

La vie est plus simple avec Lautaro. Dans une finale intense et rythmée, l’Inter s’en est (de nouveau) remise à son attaquant argentin, auteur d’un doublé face à une Fiorentina qui a tout donné, surtout en seconde période où les hommes d’Italiano se sont montrés ultra-dominateurs (14 frappes lors du second acte). Mais comme souvent face aux Nerazzurri , cela n’a pas suffi. La bande de Guardiola est prévenue.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com