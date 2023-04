information fournie par So Foot • 11/04/2023 à 23:15

L’Inter rétrécit Benfica

Sérieuse et appliquée, la formation de Simone Inzaghi a livré une prestation parfaite sur la pelouse de Benfica (0-2) et fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions.

Benfica 0-2 Inter

Buts : Barella (51 e ), Lukaku (SP) (82 e ) pour l’Inter

La Ligue des champions a cette vertu de sublimer des équipes qui galèrent. Sans la moindre victoire en championnat depuis près d’un mois et demi, en difficulté au moment de conclure, l’Inter de Simone Inzaghi a pourtant livré un récital sur la pelouse de Benfica, pour un remake de la finale de 1965, ce mardi soir en quarts de finale allers de la Ligue des champions. Une manière de rappeler aux Lisboètes, annoncés favoris, que l’expérience dans la compétition reine ne s’achète pas. Un score confortable et mérité pour les Nerazzurri qui peuvent aborder la manche retour avec deux buts d’avance et une bonne dose d’assurance pour que leur aventure européenne se poursuive.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com