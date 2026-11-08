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L'Inter renvoie Côme à ses études
information fournie par So Foot 08/11/2026 à 20:32

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L'Inter renvoie Côme à ses études

L'Inter renvoie Côme à ses études

Inter 2-0 Côme

Buts : Esposito (12 e ), Thuram (19 e ) pour les Nerazzurri

Les pieds sur terre. Après avoir humilié Lens mercredi en Ligue des champions (1-9), Côme se déplaçait à San Siro pour affronter l’Inter, blessé par sa défaite dans le Derby della Madonnina (3-1) lors de la journée précédente. Alors que les Lariali restaient sur six victoires consécutives toutes compétitions confondues, ils ont subi leur première défaite en Serie A depuis le mois de septembre.…

LB pour SOFOOT.com

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