L'Inter remporte la Coupe d'Italie et signe le doublé national

Lazio 0-2 Inter

Buts : Marušić (CSC, 14 e ) et Lautaro (34 e ) pour les Nerazzurri

Dans ce football italien devenu si tristounet, c’est bien l’Inter qui règne en seul maître. Ce mercredi, la Beneamata a remporté la dixième Coupe d’Italie de son histoire en s’imposant en finale face à la Lazio au Stadio Olimpico. Une victoire presque tranquille pour les Nerazzurri tant les Romains ont montré peu d’opposition dans leur propre stade. Les hommes de Cristian Chivu, déjà sacrés champions d’Italie, réalisent le premier doublé du Calcio depuis 2018, accompli par la Juventus de Massimiliano Allegri à l’époque.…

FL pour SOFOOT.com