L’Inter punit la Roma

Plus réaliste et plus solide, l'Inter s'est imposée ce samedi sur la pelouse de l'AS Roma. Une très bonne opération dans la course à la C1 pour le club milanais, tandis que la Louve poursuit sa chute.

AS Roma 0-2 Inter

Buts : Dimarco (33 e ) et Lukaku (74 e ) pour les Nerazzurri

Si le Napoli a décroché son troisième Scudetto, le suspense est loin d’être terminé pour les autres places européennes. Six clubs (Lazio, Roma, Inter, Milan, Juventus et Atalanta) pour cinq strapontins, le calcul est simple : ne pas commettre de faux pas d’ici la fin de la saison. Mais la Roma, qui n’avance plus et transpercée par l’Inter (0-2), a de nouveau cédé dans un duel de gros poissons ce samedi après-midi. De quoi aborder les duels européens – la C3 pour la Roma, la C1 pour l’Inter – avec une dynamique complètement opposée, pour les deux protagonistes du jour.…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com