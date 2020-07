Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Inter offre la possibilité à la Juve d'être sacrée ce jeudi, Brescia relégué Reuters • 23/07/2020 à 00:11









L'Inter offre la possibilité à la Juve d'être sacrée ce jeudi, Brescia relégué par Florian Burgaud (iDalgo) L'Inter Milan, en étant accroché 0-0 sur sa pelouse par la Fiorentina de Franck Ribéry, sorti à la 75e minute, a quasiment donné le titre national à la Juventus Turin. Les Nerazzurri sont actuellement à sept unités de la Vieille Dame tandis que l'Atalanta est une longueur devant les Lombards. Si la Juve bat l'Udinese demain soir, elle sera championne pour la neuvième fois de suite. En ce qui concerne la course à l'Europe, la Roma, vainqueure 6-1 de la SPAL, déjà reléguée, reprend la 5e place à l'AC Milan. Enfin, Brescia, vaincu 3-1 à Lecce, retrouvera la Serie B la saison prochaine. Pour Lecce (18e), justement, il faudra se battre encore trois journées avec le Genoa et l'Udinese, quatre longueurs devant.

