L'Inter Milan se saborde contre Bologne par Léo De Garrigues (iDalgo) En tête et en supériorité numérique à l'heure de jeu, l'Inter Milan s'est effondré en fin de match et lâché trois points précieux à domicile contre Bologne (1-2). Tout avait pourtant bien commencé pour les hommes d'Antonio Conte. A l'affût, Romelu Lukaku a bien suivi le coup de tête sur le poteau de Lautaro Martinez et marqué dans le but vide dès la 22e minute. A la 57e minute, Roberto Soriano a laissé ses partenaires à 10 après une intervention musclée sur Roberto Gagliardini. Les Milanais semblaient lancés sur une voie royale mais après un penalty manqué par Lautaro Martinez, Musa Juwara a égalisé à la 74e minute d'une frappe puissante. Puis Musa Barrow a profité de l'exclusion d'Alessandro Bastoni pour marquer et ainsi permettre à Bologne de réaliser un exploit sur la pelouse du 3e du championnat. Au classement, l'Inter grille un joker et pourrait voir l'Atalanta Bergame revenir à 1 point en cas de succès de la Dea à Cagliari ce dimanche soir.

