L'Inter Milan se rassure par Matthieu Cointe (iDalgo) Avant l'interruption du championnat, l'Inter avait laissé le titre lui échapper en s'inclinant face à la Juventus et la Lazio en l'espace de deux semaines. Pour son retour à la compétition ce dimanche, le club milanais a retrouvé le goût de la victoire contre la Sampdoria (2-1). À San Siro, les hommes d'Antonio Conte ont montré un collectif bien huilé. Romelu Lukaku a ouvert le score en début de rencontre au terme d'une belle action, avant que Lautaro Martinez ne double la mise en première mi-temps. Morten Thorsby a réduit l'écart sur corner en seconde période. Au classement, l'Inter conforte sa place sur le podium mais reste à 5 points de la Lazio et 6 de la Juve. De son côté, la Sampdoria reste 16ème et n'a qu'une longueur d'avance sur Lecce, premier relégable.

