L'Inter Milan s'intéresse à Olivier Giroud

Voici quelques jours, la presse italienne rapportait la volonté de l'Inter Milan de recruter Olivier Giroud lors du mercato hivernal. Selon nos informations, l'intérêt du club lombard, actuel 2e de Serie A est bien réel. Désireux de compenser la blessure longue durée du Chilien Alexis Sanchez, les dirigeants transalpins auraient même noué un contact direct avec leurs homologues anglais afin de s'enquérir des modalités financières d'un transfert. Les « Blues » comptent récupérer autour de 7 millions d'euros pour un joueur dont le contrat s'achève en juin 2020.En mal de temps de jeu à Chelsea, où Frank Lampard, l'entraîneur, lui préfère systématiquement cette saison Tammy Abraham et Michy Batshuayi, Giroud est-il prêt à relever le challenge de l'Inter ? À 33 ans, le champion du monde se sent bien en Premier League, où il évolue depuis 2012. Récemment, la piste Crystal Palace avait ainsi été évoquée. Pour autant, un paramètre important entre en ligne de compte.La concurrence existe aussi à MilanS'il l'a de nouveau été appelé en équipe de France, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a, en effet, prévenu en ces termes son joueur, jeudi, lors de l'annonce de la liste des 23 pour les matchs contre la Moldavie et l'Albanie en éliminatoires de l'Euro 2020 : « Sa situation est trop inconfortable ». En clair pour prétendre disputer la phase finale du Championnat d'Europe en juin prochain, le meilleur buteur tricolore en activité (38) doit jouer en club à l'Inter ou ailleurs. LIRE AUSSI > «Je ne peux pas me contenter de ce que j'ai aujourd'hui à Chelsea», dit GiroudIl n'aurait toutefois pas l'assurance d'être titulaire à Milan où le Belge Romelu Lukaku et l'Argentin Lautaro Martinez forment un duo offensif particulièrement prolifique (14 buts). Mais il aurait, en tout état de cause, davantage d'occasions de se montrer qu'à Chelsea, Alexis Sanchez étant absent ...