L'Inter Milan s'impose 0-2 à l'Udinese par Hugo Chalmin (iDalgo) L'Inter Milan continue de mettre la pression sur la Juventus de Turin ! À l'occasion de la 22ème journée de Serie A, les Nerazzurri sont allés s'imposer 2 à 0 sur le terrain de l'Udinese. Et tout n'a pas été simple pour les hommes d'Antonio Conte. Ces derniers ont la possession (59 %) en première période mais ne parviennent pas à mettre en danger la défense d'Udine. Ce sont même les Friulani qui se procurent les meilleures occasions mais aucune des deux formations ne parvient à prendre l'avantage. Au retour des vestiaires, les Milanais montrent un autre visage et ouvrent le score par l'intermédiaire de Romelu Lukaku à la 64ème minute. Un peu plus de cinq minutes plus tard, le troisième meilleur buteur du championnat italien marque un doublé et inscrit son 16ème but de la saison en Serie A. L'Inter revient ainsi à trois points de la Juve, leader, avant de disputer le derby face à l'AC Milan dimanche prochain. derby contre l'AC Milan

