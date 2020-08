Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Inter Milan et Manchester United au rendez-vous des quarts Reuters • 05/08/2020 à 23:28









L'Inter Milan et Manchester United au rendez-vous des quarts par Adonis Vesin (iDalgo) Un match sec victorieux pour l'Inter, un retour sans enjeu pour Manchester. Les Nerazzurri ont été bousculés par une équipe de Getafe conquérante. Handanovic s'emploie et Lukaku (33e) permet aux Italiens de prendre l'avantage. Godin aurait pu ruiner la réalisation du Belge en concédant un penalty (74e). Cependant, Jorge Molina ne cadre pas son coup de pied. Eriksen en profite pour clôturer la rencontre (2-0, 83e). Après la victoire 5-0 à LASK, Ole-Gunnar Solskjaer a fait tourner son effectif. L'équipe « B » de Manchester United a vu Philipp Wiesinger ouvrir le score d'un bijou en pleine lucarne (1-0, 55e). Jessie Lingard a toutefois égalisé deux minutes plus tard et Anthony Martial a offert la victoire aux Red Devils (2-1, 88e). Manchester affrontera lundi Copenhague en quart de finale, l'Inter doit attendre le résultat de Glasgow Rangers-Leverkusen (ce jeudi, 19 h) pour connaître son prochain adversaire.

