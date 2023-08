information fournie par So Foot • 17/08/2023 à 18:01

L’Inter Miami pourrait être invité à jouer la Copa Libertadores

Un carton d’invitation ?

Selon certains médias américains dont TyC Sports, l’Inter Miami, club qui compte dans ses rangs Lionel Messi et Sergio Busquets, pourrait être prochainement invité à jouer la Copa Libertadores. Même si cette information est à prendre au conditionnel, car toujours selon TyC Sports cette intégration est impossible à moyen terme. Mais Claudio Tapia, président de la Fédération et de la Ligue argentine, et Alejandro Dominguez, président de la CONMEBOL, font tout pour que ce projet prenne forme.…

ARL pour SOFOOT.com