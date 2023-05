information fournie par So Foot • 10/05/2023 à 23:27

L'Inter met une baffe à Milan

Plus solide sur l'ensemble de cette première manche dans un San Siro en feu, l'Inter a logiquement dominé l'AC Milan, orphelin de Rafael Leão (2-0). La bande de Simone Inzaghi a fait un pas important vers la finale de la Ligue des champions.

Milan 0-2 Inter

Buts : Džeko (8 e ), Mkhitaryan (11 e ) pour l’Inter

C’est dans ces soirs-là que San Siro rappelle aux non-avertis pourquoi c’est bel et bien le temple du football. À l’intérieur, du bleu, du rouge, beaucoup de noir, de la lumière, des tifos XXL, de la sueur, de la tension. Tous les ingrédients d’un derby Milan-Inter version demi-finale de Ligue des champions, une ode au sport roi comme on en fait peu. Au coup de sifflet final de cet acte I entre les deux frères ennemis, c’est l’Inter qui est aisément sortie vainqueur et qui prend une véritable option pour représenter l’Italie en finale de Ligue des champions, le 10 juin prochain à Istanbul.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com