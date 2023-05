L’Inter gifle le Hellas, la Cremonese frustre le Milan

Alors que l'Inter s'est amusée en terre véronaise, le cousin rossonero n'est pas parvenu à faire mieux qu'un match nul à la maison face à la Cremonese. De son côté, la Lazio s'est logiquement imposée à la maison et assure sa place de dauphin, alors que la Roma a fait match nul à Monza.

AC Monza 1-1 AS Roma

Buts : Caldirola (39 e ) pour les Brianzoli // El Shaarawy (24 e ) pour les Giallorossi

Trois victoires sur les trois derniers matchs, tel était le bilan de l’AC Monza avant la réception des Romains. Autant dire que le déplacement s’annonçait périlleux pour la Roma, toujours dans la course à la Ligue des champions. Et dès les premières secondes, les locaux font passer un frisson dans la défense romaine, avec cette frappe de Dany Mota que Rui Patrício parvient à repousser en corner (1 re ). Les hommes de Mourinho sont prévenus et répondent à cette première occasion lombarde. Sur une superbe ouverture de Pellegrini, Solbakken se retrouve dans la surface, mais l’attaquant norvégien tergiverse et voit Izzo lui subtiliser le cuir d’un super geste défensif (14 e ). Le match s’emballe, Brianzoli et Giallorossi se livrent une véritable bataille et alternent les offensives. La Roma se montre de plus en plus dangereuse. Et sur une grossière erreur du portier adverse Di Gregorio, Abraham subtilise le cuir et sert El Shaarawy qui s’y reprend à deux fois pour ouvrir le score (0-1, 24 e ) . Mais comme souvent cette saison, les hommes de Palladino ne s’avouent pas vaincus. Et sur un coup franc lointain, Rovella trouve Caldirola étonnement seul au second poteau, qui trompe cette fois-ci Rui Patricio d’un plat du pied des familles (1-1, 39 e ) . Gonflé à bloc, Monza se montre entreprenant et multiplie les offensives dans un match ouvert et rythmé. Dès le retour des vestiaires, Carlos Augusto se procure une véritable occasion, mais Rui Patrício se veut vigilant sur sa ligne (47 e ). Bousculés, les Romains procèdent alors en transition rapide, et Spinazzola – entré en jeu quelques secondes auparavant – se procure une véritable occasion, mais manque de lucidité (62 e ). Les minutes défilent, mais les occasions se font de plus en plus rares. La Roma repart donc de Monza avec un (très bon) point.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com