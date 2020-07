Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Inter gagne et prend la deuxième place Reuters • 14/07/2020 à 00:05









L'Inter gagne et prend la deuxième place par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Inter est le nouveau dauphin de la Juventus. Le club milanais a renversé le Torino lundi soir, dans la dernière rencontre de la 32ème journée de Serie A (3-1). Andrea Belotti a ouvert le score dans le premier acte en profitant d'une erreur d'Handanovic sur corner. En seconde période, Ashley Young, Diego Godin et Lautaro Martinez ont permis à leur équipe de passer devant. Au classement, l'Inter grimpe à la deuxième place, à égalité de points avec la Lazio et juste devant l'Atalanta. De son côté, le Torino lutte toujours pour le maintien et reste 16ème, à 5 longueurs de la zone de relégation.

