L'Inter foudroie le Milan

Amorphe avant la pause, électrique en seconde période, l'Inter, d'abord menée de deux buts, a ensuite poignardé le Milan à quatre reprises, pour s'adjuger le derby de la Madonnina.









Inter 4-2 AC Milan

Milan dans le tempo, l'Inter sans air

Et soudain, quatre coups de tonnerre. Quatre arcs de foudre venus frapper Milan et terrasser despourtant largement dominateurs en première période. Mais cette Inter là est parfaitement imprévisible. Inoffensifs comme une brise d'été avant la pause, lesont soufflé une tempête furieuse sur Giuseppe Meazza ensuite, remontant un handicap de deux buts, avant de s'imposer grâce à une tête acrobatique de De Vrij, puis une dernière réalisation de Lukaku.Consciente qu'une victoire dans le derby de Milan peut lui permettre de griller la Juve au top du hip hop de la Serie A, l'Inter, stressée, débute sa partition par une succession inhabituelle de fausses notes. Barella cafouille ses passes au milieu, Skriniar vendange quelques relances et le ton est donné. En face, Milan en profite pour jouer son tube de la soirée, une mélodie collective jamais brillante mais fluide et chantante, à l'image des débordements inspirés de Théo Hernandez, des décrochages inspirés d'Ibrahimovic ou des centres travaillés de Castillejo. Calhanoglu trouve même le poteau d'une sacoche du droit aux 20 mètres, achevant de démontrer que la première partie du concert dominical est bien assurée par le