information fournie par So Foot • 03/12/2023 à 22:52

L'Inter fait sa loi à Naples

Malgré une prestation séduisante, le Napoli s'est fait corriger face à une Inter sérieuse et réaliste (0-3). Une victoire milanaise ponctuée par Marcus Thuram, auteur du troisième et dernier but de la rencontre.

Napoli 0-3 Inter

Buts : Çalhanoğlu (44 e ), Barella (61 e ) et Thuram (85 e ) pour l’Inter

Pour sa première au Diego Armando Maradona pour son retour sur le banc napolitain, Walter Mazzarri avait l’occasion de rentrer dans le coeur des tifosi azzurri. Mais le tacticien du Napoli a reçu une leçon tactique de la part de son homologue interiste, Simone Inzaghi. Si le Napoli a montré un visage séduisant en se procurant les plus grosses occasions, le champion en titre n’est pas parvenu à concrétiser. Et face à l’Inter, ce manque de réussite est immédiatement sanctionné. Avec ce précieux succès (3-0), les Nerazzurri reprennent la tête de la Serie A. Les Partenopei restent à la quatrième place mais sont rejoints par la Roma, qui s’est imposé plus tôt dans la soirée.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com