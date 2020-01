Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Inter fait du surplace, l'AC Milan enchaîne Reuters • 19/01/2020 à 18:32









L'Inter fait du surplace, l'AC Milan enchaîne par Victor Gatinel (iDalgo) L'Inter Milan et Lecce se sont neutralisés cet après-midi (1-1) à l'occasion de la 20e journée de Serie A. Pendant plus d'une heure les Nerazzurri butent sur le bloc adverse. Antonio Conte et ses hommes pensent faire le plus dur à la 72e minute en voyant Bastoni inscrire une tête rageuse. Mais l'arrière garde lombarde va craquer 5 minutes plus tard. Mancosu vient couper au premier poteau un bon centre de Majer pour offrir l'égalisation à ses partenaires. Ce nul ne fait pas les affaires de l'Inter qui laisse l'opportunité à la Juventus de prendre 4 points d'avance en tête du classement en cas de succès ce soir face à Parme. Dans le même temps Brescia et Cagliari ont offert un spectaculaire match nul (2-2). Mario Balotelli a écopé d'un carton rouge en fin de rencontre et purgera au minimum un match de suspension. Bologne et le Hellas Verone ont également partagé les points avec notamment le premier but de Borini sous ses nouvelles couleurs (1-1). L'AC Milan n'a toujours pas connu la défaite en 2020. Les Rossoneri s'en sont remis à Rebic, auteur d'un doublé (48e et 90+3), et Hernandez (72e) pour renverser l'Udinese (3-2). Le défenseur français compte 6 réalisations en 17 matchs et reste le meilleur buteur de sa formation.

