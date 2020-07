Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Inter facile contre le Genoa Reuters • 25/07/2020 à 21:59









par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Inter s'accroche à la deuxième place. Les hommes d'Antonio Conte se sont imposés sur la pelouse du Genoa au cours de la 36ème journée de Serie A (0-3) Romelu Lukaku a inscrit un doublé pour porter son total à 23 réalisations cette saison en championnat. L'ancien Red Devil est le troisième meilleur buteur en Italie. Un autre ex-mancunien a marqué ce soir. Servi par Victor Moses, Alexis Sanchez y est aussi allé de son but. Au classement, l'Inter reprend la deuxième place devant l'Atalanta, qui a concédé le nul vendredi face au Milan AC. De son côté, le Genoa n'est pas encore à l'abri de la relégation et reste à 4 points de Lecce, 18ème avec un match en retard, à deux journées de la fin.

