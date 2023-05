L’Inter éjecte Milan et file en finale de Ligue des champions !

Une nouvelle fois supérieure à un Milan impuissant, l'Inter a pu compter sur un but de Lautaro Martínez en seconde période pour définitivement tuer le suspense (1-0) et se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, treize ans après sa dernière fois.

Inter 1-0 Milan

But : Lautaro Martínez (74e) pour l’Inter

Il fallait un miracle, un virage à 180 degrés, pour que Milan renverse l’Inter et s’offre une qualification légendaire pour rallier Istanbul et la finale de la Ligue des champions le 10 juin prochain. Celui-ci n’a pas eu lieu, et c’est sous les « C’è Solo Inter » qu’au bout de ces quatre-vingt-dix minutes les Intéristes ont exulté et les Milanais abdiqué. Il n’y a pas eu photo sur cette demi-finale 100% milanaise : l’Inter a écarté Milan de sa route sans aucune difficulté, et s’est frayé un chemin jusqu’en finale treize ans après sa dernière victoire en 2010.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com