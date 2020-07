Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Inter écrase la SPAL et récupère la deuxième place Reuters • 17/07/2020 à 00:13









par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Inter Milan a déroulé sur la pelouse de la SPAL lors du dernier match de la 33ème journée de Serie A jeudi soir (0-4). Antonio Candreva a ouvert le score en fin de première période sur une offrande d'Alexis Sanchez. Le Chilien y est aussi allé de son but à l'heure de jeu, après le break effectué par Cristiano Biraghi. Roberto Gagliardini a ensuite alourdi la marque. Au classement, l'équipe d'Antonio Conte prend un point d'avance sur l'Atalanta et récupère la deuxième place. Les Nerazzurri affronteront la Dea au cours de la dernière journée de la saison. De son côté, la SPAL se rapproche dangereusement de la relégation. La lanterne rouge du championnat pointe désormais à 11 longueurs du Genoa, premier non relégable.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.