L'Inter écoeure la Fiorentina sur le gong

Supérieure techniquement et séduisante offensivement, l'Inter a failli se faire piéger par une Fiorentina impressionnante de réalisme en contre. Avant de l'emporter au buzzer, grâce à deux pions signés Lukaku puis d'Ambrosio dans les cinq dernières minutes du match.

Inter 4-3 AC Fiorentina

Au bon souvenir de Biraghi

Cette année, Antonio Conte a une armurerie du genre bien fournie. Que faire face à une équipe capable de faire sortir du banc Vidal, Sensi, Nainggolan et Alexis Sanchez, quand elle est menée au score? Quand on est la Fiorentina, pas grand chose, sinon espérer que son gilet pare-balles tienne miraculeusement le coup. Mais ce samedi, la carapace violette était trop tendre et ce sont lesqui se sont imposés, au terme d'un match aussi renversante qu'enthousiasmante.La nostalgie n'est manifestement pas un sentiment dont s'embarrasse Cristiano Biraghi. Tout juste de retour à Florence suite à son prêt d'un an à l'Inter, le Toscan envoie dès la 3e minute de jeu une merveille de centre dans la surface. Voilà qui permet à Bonaventura de servir Kouamé dans un fauteuil, qui flingue Handanovic à bout portant. Surprise d'entrée, l'Inter a néanmoins la bonne idée de ne pas tirer la gueule et se décoince vite les zygomatiques. Nettement dominateurs et mis dans le tempo par un trio Barella-Brozovic-Eriksen très en jambes au milieu, lesdominent leur sujet, alors que Lukaku comme Lautaro Martinez peuvent allumer plusieurs mèches devant. Le second, subtilement servi par le premier dans les seize mètres, croit même obtenir un penalty après un contact avec Caceres, qui lui sera finalement logiquement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com