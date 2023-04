L’Inter dispose de la Juve et file en finale

Mailand, Italien, 26.04.2023: Federico Dimarco (Fc Internazionale) Torjubel, jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 waehrend des Halbfinalspiels der Coppa Italia zwischen Inter Mailand vs Juventus Turin im Giuseppe Meazza am 26. April 2023 in Mailand, Italien. (Foto von Sportinfoto/DeFodi Images) Milan, Italy, 26.04.2023: Federico Dimarco (Fc Internazionale) celebrates after scoring his team's first goal during the Coppa Italia semi-final match between FC Internazionale vs Juventus FC at Giuseppe Meazza on April 26, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Sportinfoto/DeFodi Images) - Photo by Icon sport