L'Inter digère Leverkusen

Pas toujours irréprochables défensivement, mais inspirés collectivement, les Nerazzurri ont dominé assez nettement Leverkusen, pour foncer vers les demies de l'Europa League.

Inter 0-0 Bayer Leverkusen

Le dîner est servi

En direct : Inter Milan - Bayer Leverkusen (2 - 1)

Dix piges que lesattendaient ça. Après des années de déceptions, de ratages, de fausses bonnes idées, les Lombards ont enfin réappris à frissonner de plaisir en Europe. Nouvelle illustration ce lundi, face au Bayer Leverkusen, dompté deux buts à un. Voilà qui permet aux gars d'Antonio Conte de foncer dans le dernier carré d'une C3 qu'ils doivent forcément ambitionner de remporter.Un quart de C3, quand on a faim, ça ne se refuse pas. En ce début de rencontre, c'est l'Inter qui a le plus la dalle et Leverkusen se retrouve vite avec presque rien à picorer dans son assiette. Les Lombards croquent des ballons aux quatre coins du terrain, Lautaro et Lukaku se régalent dans les seize mètres adverses et ce qui devait arriver arriva. Young transmet pour Lukaku dans la surface, dont le jeu de corps fout une pagaille monstrueuse dans la défense allemande. Barella profite alors d'un ballon mal ressorti par l'arrière garde adverse pour botter un délicieux extérieur du pied, qui coupe vite l'appétit desDéjà mal en point, les gars de Peter Bosz ne vont pas tarder à nouveau avaler de travers : le mérite en revient à Lukaku, omniprésent en ce début de match. Cinq minutes après l'ouverture du score, le Belge tourne en pivot autour de Tapsoba, avant de fusiller Hradecky. Mise en confiance Lire la suite de l'article sur SoFoot.com