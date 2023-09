information fournie par So Foot • 03/09/2023 à 21:50

L'Inter détruit la Fiorentina

Inter 4-0 Fiorentina

Buts : Thuram (23 e ), L. Martínez (53 e ,73 e ) et Çalhanoğlu (58 e , S.P.) pour les Nerazzurri

Et un but, une passe décisive et un penalty provoqué par Marcus Thuram !…

