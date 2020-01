L'Inter culbute Naples sur son passage

Dans une partie endiablée, Lukaku (auteur d'un doublé) et Lautaro Martínez ont permis aux Nerazzurri de s'imposer nettement sur la pelouse du Napoli afin de conserver le trône de Serie A. Pour le vaincu du jour, le grand sursaut attendra.

Naples 1-3 Inter

Gennaro Gattuso n'aura disputé que deux parties à la tête de ce Napoli malade avant d'être lancé dans son premier choc en Serie A. C'était certainement un peu prématuré pour ses troupes, éloignés à la huitième place avant cette journée de la Befana. Et la marche était un peu haute face à cette Inter Milan qui, mise sous pression par la Juve un peu plus tôt, est repartie du sud avec ce qu'elle était venue chercher. Toujours privé de Nikola Maksimovic mais surtout Kalidou Koulibaly derrière, le Napoli a failli défensivement et les, sans surnager et en ayant finalement beaucoup subi, ont pourtant rendu une copie quasi-parfaite.Tout démarre très fort avec une tête de Arkadiusz Milik au-dessus (2) puis une énorme occasion pour un Lukaku butant sur Mario Rui... et finalement signalé hors-jeu (3). Les espaces ne manquant pas, les locaux piquent en contre mais d'un bout à l'autre du pré, on a les jambes tremblantes : Lukaku frappe timidement (7) et Insigne voit le ballon le fuir (8). Lautaro Martínez (9) - qui fête son retour de suspension - le lutin du Vésuve (10e) ou encore Fabián Ruiz (13) ont du mal à régler la mire mais le premier à gronder est Lukaku : une glissade de Giovanni Di Lorenzo - qui entame l'année dans l'axe à côté de Kostas Manolas - et le Belge s'en va glacer le San