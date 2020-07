Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Inter concède le nul sur la pelouse de l'Hellas Vérone et reste quatrième Reuters • 10/07/2020 à 00:06









L'Inter concède le nul sur la pelouse de l'Hellas Vérone et reste quatrième par Florian Burgaud (iDalgo) Accrochée à Vérone par l'Hellas, l'Inter rate l'occasion de prendre la deuxième place à la Lazio, en grande difficulté depuis la reprise de la Serie A. Menés dès la deuxième minute d'un but de Darko Lazovic, les hommes d'Antonio Conte pensaient avoir fait le plus dur en passant devant après la pause par Antonio Candreva (49e) et un but contre son camp de Federico Dimarco. C'était sans compter la hargne animant le club entraîné par Ivan Juric : à la 88e minute, Miguel Veloso offrait le point du match nul aux siens, qui n'ont pourtant plus grande chose à espérer cette saison. Pour les Nerazzurri, l'opération n'est pas optimale : ils restent à la quatrième place un point derrière l'Atalanta alors que la Lazio est deuxième trois unités devant. En tête du Calcio, la Juventus compte 10 longueurs d'avance à sept journées de la fin.

