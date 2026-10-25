 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Inter climatise la Fiorentina en huit minutes
information fournie par So Foot 25/10/2026 à 14:33

Ajouter Boursorama à vos sources

L'Inter climatise la Fiorentina en huit minutes

L'Inter climatise la Fiorentina en huit minutes

Inter 2-1 Fiorentina

Buts : Thuram (90 e ), Zielinski (SP 90 e +8) pour les Nerazzurri // Jiménez (65 e ) pour la Viola

Place à la Rimonta . En déplacement sur la pelouse de l’Inter avec dans sa besace une série de trois matchs sans victoire, la Fiorentina à longtemps cru s’offrir un succès de prestige à Giuseppe-Meazza, mais l’Inter et Marcu Thuram ont tout retourné au moment du temps additionnel (2-1).…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank