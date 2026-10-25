L'Inter climatise la Fiorentina en huit minutes

Inter 2-1 Fiorentina

Buts : Thuram (90 e ), Zielinski (SP 90 e +8) pour les Nerazzurri // Jiménez (65 e ) pour la Viola

Place à la Rimonta . En déplacement sur la pelouse de l’Inter avec dans sa besace une série de trois matchs sans victoire, la Fiorentina à longtemps cru s’offrir un succès de prestige à Giuseppe-Meazza, mais l’Inter et Marcu Thuram ont tout retourné au moment du temps additionnel (2-1).…

LB pour SOFOOT.com