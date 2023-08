L'Inter assure à Cagliari

Foto Gianluca Zuddas/LaPresse28-08-2023 Cagliari, Italia - Sport, calcio - Cagliari vs Inter - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Stadio Unipol Domus. Nella foto: esultanza di Denzel Dumfries difensore Inter FC per il 0-1August 28, 2023 Cagliari, Italy - sport soccer - Cagliari vs Inter - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Unipol Domus Stadium. In the pic: goal celebration by Denzel Dumfries defender of Inter FC for 0-1" - Photo by Icon sport