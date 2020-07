Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Inter arrache le nul contre la Roma Reuters • 19/07/2020 à 23:59









L'Inter arrache le nul contre la Roma par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Inter récupère sa deuxième place. Le club milanais a décroché le point du nul sur la pelouse de l'AS Roma au cours de la 34e journée de Serie A (2-2). Stefan de Vrij a ouvert le score dans le premier quart d'heure avant que Leonardo Spinazzola puis Henrikh Mkhitaryan ne donnent l'avantage à leur équipe. Les hommes de Paulo Fonseca tenaient leur victoire mais la défense romaine a offert un penalty évitable à ses adversaires au bout du temps réglementaire. Romelu Lukaku l'a transformé pour inscrire son 21e but de la saison. Au classement, la Roma reste 5e avec deux petits points d'avance sur le Napoli, vainqueur de l'Udinese plus tôt dans la soirée. De son côté, l'Inter repasse devant l'Atalanta.

